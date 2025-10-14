



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: فردا سه شنبه ۲۲ مهرماه علاوه بر کاهش دما، بارندگی و وزش باد را در مناطق ساحلی و میانبند خواهیم داشت و در مناطق کوهستانی، آسمان صاف تا نیمه ابری و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

حمیدی افزود: از روز چهارشنبه ۲۳ مهر تا جمعه ۲۵ مهر آسمان استان، صاف تا نیمه ابری خواهد بود و در این مدت، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر را داریم که در مناطق غربی استان احتمال بارش پراکنده هم وجود دارد.

هشدار توفانی شدن دریا

اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی از مواج شدن دریا و وزش باد شدید تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت در مناطق ساحلی و دریایی استان تا صبح چهارشنبه ۲۳ مهر خبر داد.





بر اساس این گزارش بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۶ متر خواهد رسید و احتمال غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی وجود دارد.





اداره کل هواشناسی مازندران اعلام کرد هرگونه فعالیت‌های گردشگری دریایی، صیادی و حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و فعالان دریایی نسبت به مقاوم سازی سازه‌های دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر اقدام کنند