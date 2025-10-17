امیرعلی احمدلو با پیروزی مقابل حریف ایرلندی به دور بعد مسابقات بدمینتون جوانان جهان هند راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی یونکس سانرایز بدمینتون جوانان جهان BWF ۲۰۲۵ به میزبانی کشور هند در حال برگزاری است و امیرعلی احمدلو به عنوان نماینده بدمینتون ایران در این رقابت‌ها حضور دارد.

احمدلو که با رنکینگ ۷۶ جوانان جهان در این مسابقات شرکت کرده در نخستین دیدار خود برابر نماینده‌ای از ایرلند قرار گرفت و با پیروزی در دو ست پیاپی موفق شد به مرحله بعدی صعود کند.

بخش انفرادی این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر) در سطح یک جهانی برگزار می‌شود و در مجموع ۴۲۹ بازیکن از کشور‌های مختلف جهان در این رویداد حضور دارند.

در این دوره برترین بازیکنان رده‌بندی جهانی جوانان از رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰ و بالاتر نیز شرکت کرده‌اند تا یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد‌های بدمینتون جوانان رقم بخورد.