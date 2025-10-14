به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: این کارگاه با هدف ارتقای کیفیت محصولات غذایی، ترویج تغذیه سالم، به‌روز‌رسانی نان‌های بومی سیستان و افزایش ماندگاری با تولید ۴۰ نوع نان کامل و چند غله آغاز به کار کرده است.

جلیل شهریاری اظهار کرد: این کارگاه در راستای نیازسنجی منطقه‌ای و ایجاد مشاغل جایگزین و همگام با سیاست‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زابل راه‌اندازی و تولید نان کامل و چندغله در طرح‌های متنوع را در دستور کار دارد.

وی افزود: تولیدات این کارگاه شامل انواع نان‌های سلامت‌محور بر پایه آرد کامل گندم، جو، چاودار و جو دوسر است که با نظارت کارشناسان علوم پزشکی و به منظور نوآوری در نان سنتی سیستان، بهبود تغذیه مردم منطقه، توسعه مهارت‌های نوین و ایجاد اشتغال پایدار راه‌اندازی شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این مرکز، آموزش‌های تخصصی در حوزه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، نان خشک، خمیرترش و خمیر‌های لایه‌ای برای عموم مردم، اصناف و نانوایان منطقه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت آموزشی این کارگاه گفت: دوره‌های مهارتی با گنجایش ۱۵ نفر در هر نوبت و در قالب دپارتمان تخصصی نان و صنایع غذایی برگزار می‌شود.

شهریاری تاکید کرد: راه‌اندازی کارگاه نوآوری نان و صنایع غذایی زابل نمونه‌ای موفق از پیوند دانش فنی و سلامت غذایی است و نقش مهمی در ترویج فرهنگ تغذیه سالم و ارتقای کیفیت مصرف نان در منطقه و ایجاد زمینه اشتغال‌های جدید در منطقه سیستان ایفا می‌کند.