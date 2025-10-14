پخش زنده
سرمازدگی فروردین و اردیبهشت امسال در ملایر، موجب کاهش ۴۳ درصدی تولید محصول گردو در این شهرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت: به علت خسارت سرمازدگی در بهار امسال از باغهای گردو، هشت هزار و ۴۹۱ تُن گردو برداشت شد.
علیرضا زنگنه افزود: سطح کل باغهای گردو در این شهرستان چهار هزار و ۳۶۱ هکتار است که از این میزان چهار هزار و ۲۶۲ هکتار آن بارور است.
او با بیان اینکه علیآباد دمق قطب تولید گردو در این شهرستان است، افزود: این روستا با داشتن ۷۰۰ هکتار باغ زیر کشت گردو و بادام، یکی از اصلیترین قطبهای تولید این محصولات در ملایر است و سالانه جشنواره برداشت گردو و بادام برای معرفی این محصول برگزار میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر حمایت از کشاورزان و توسعه باغهای گردو و بادام را موجب رشد اقتصادی منطقه دانست و تاکید کرد: سرشاخهکاری گردو یکی از اقدامات حمایتی از باغداران است که در همین راستا بهار امسال ۱۵ هزار پیوندک گردو، بین متقاضیان برای سرشاخهکاری توزیع شد.
زنگنه گفت: ارقامی که بیشتر در سرشاخهکاری گردو به کار میرود، از رقمهای چندلر، فِرنور و فرانکت است و علاوه بر رقم چندلر، باید از دیگر ارقام دیگر پیوندی نیز استفاده شود که به افزایش محصول کمک میکند.
او ارقام پیوندی را بهترین رقم برای باغ جدید گردو عنوان کرد و افزود: گردوهای پیوندی دیرگل بوده و در فصل بهار دیرتر سبز میکنند و نسبت به گردوهای بومی منطقه بهتر است و درختان را از سرمازدگی نجات میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر به سرمازدگی باغهای بادام نیز اشاره و تاکید کرد: سرمازدگی بهاره فروردین و اردیبهشت امسال ۴۴ درصد از میزان تولید بادام را در این شهرستان کاهش داد.
زنگنه افزود: سطح کل باغهای بارور بادام آبی یک هزار و ۲۹۳ و دیم ۲ هزار و ۱۹۲ هکتار است که سالانه محصول خوبی از سطح باغهای این شهرستان محصول بادام باکیفیت برداشت میشود.