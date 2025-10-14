تیم فوتبال نساجی مازندران در دیداری حساس مقابل نود ارومیه به تساوی بدون گل رضایت داد و با ۱۸ امتیاز صدرنشینی خود در لیگ دسته اول را تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در دیداری حساس از هفته هشتم لیگ دسته اول، در ورزشگاه لبریز از تماشاگر ارومیه، با نتیجه بدون گل به تساوی رضایت داد و با ۱۸ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

این بازی که عصر دیروز دوشنبه در ورزشگاه شهید باکری ارومیه و در حضور حدود ۲۰ هزار تماشاگر برگزار شد، با محافظه‌کاری دو تیم همراه بود و اگرچه موقعیت‌هایی برای هر دو تیم ایجاد شد، اما هیچ‌یک نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.

یکی از صحنه‌های جنجالی بازی در دقیقه ۵۵ رقم خورد، زمانی که محمد زینالی، کاپیتان نود ارومیه، در یک صحنه بدون توپ، بازیکن نساجی را هل داد که به درگیری کوتاه بازیکنان و کادر فنی دو تیم انجامید.

با این تساوی، نساجی مازندران با ۱۸ امتیاز در صدر جدول لیگ دسته اول باقی ماند، در حالی که نود ارومیه نیز با ۱۲ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد.

شایان ذکر است که حدود ۱۰۰ هوادار نساجی مازندران برای تشویق تیم محبوبشان به ارومیه سفر کرده بودند و در کنار ۲۰ هزار هوادار پرشور نود ارومیه، فضای گرم و پرهیجانی را در ورزشگاه ایجاد کردند.