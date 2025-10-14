پخش زنده
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز گفت: شهروندان با اعلام موارد قطع درختان به شهرداری، در حفظ و توسعه فضای سبز کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالله زارعزاده اظهار کرد: هر گونه عملیات هرس درختان در فضای سبز شهری، تنها با رعایت پروتکلهای مشخص و فنی انجام میشود. مدیریت فضای سبز یک موضوع تخصصی است و هیچ رابطهای با سلیقه شخصی شهروندان ندارد و در سازمان پارکها و فضای سبز، پروتکلهای مشخصی برای هرس درختان داریم.
وی درباره موارد قطع درخت در سطح شهر اهواز افزود: شاید مواردی از قطعی درختان در شهر رخ داده باشد، اما این موارد، زیاد نیست و آنچه بیشتر محل اختلاف نظر بوده، هرس درختان است. هر گونه قطع درخت در کمیتهها و کمیسیونهای تخصصی در سازمان پارکها بررسی و بر اساس گزارشها و شکایتهای مردمی رسیدگی میشود و در صورت تخلف، برای متخلفان جریمه در نظر گرفته خواهد شد.
زارع زاده تصریح کرد: از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هر گونه عملیات غیرمجاز قطع درختان، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاعرسانی کنند تا به آن رسیدگی شود. در شهری مانند اهواز با آب و هوای گرم، حفظ و توسعه فضای سبز یک اولویت مهم است و نه تنها از قطع درختان جلوگیری میکنیم، بلکه سالانه در فصل کشت، نهالهای جدیدی نیز کشت میشود.