مدیرکل بهزیستی خوزستان از راهاندازی اولین مرکز مهر و گفتوگو در راستای اجرای طرح سلامت اجتماعی محله محور (طرح سلام) در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در آیین راهاندازی اولین مرکز طرح سلامت اجتماعی محلهمحور در محل مدرسه پویش منطقه کوی نبوت اهواز اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی جامعه، سلامت روان است که در این هفته برنامههای متعددی پیشبینی شد.
وی با اشاره به این طرح افزود: این طرح با هدف بهرهبرداری از ظرفیت مدارس در ساعات غیرآموزشی و تبدیل آنها به کانون ارائه خدمات اجتماعی به ویژه برای سالمندان اجرا میشود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: طرح ملی "سلام" با رویکردی چندجانبه در حوزه مسائل جسمی، روانی و توانمندسازی جامعه هدف و سلامت محله محور اجرا میشود.
وی ادامه داد: مردم هر محله میتوانند خود برای مسائل اجتماعی، خانوادگی و روحی و روانی تصمیم بگیرند؛ این طرح تلاش میکند مسئولیت اجتماعی را از سطح دولت به بدنه جامعه منتقل کند تا مردم حس مالکیت نسبت به سلامت اجتماعی خود داشته باشند.
کریمیان بیان کرد: موضوع محلهمحوری و سلامت اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم از محورهای کلان سیاستگذاری کشور بوده و رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها بر ضرورت حضور مردم در تصمیمسازیها تاکید کرده و سازمان بهزیستی کشور نیز مامور اجرای این سیاست از طریق "طرح سلام" شده است.
وی تصریح کرد: طرح سلام در واقع شکل تکاملیافته "بهزیست محله" است که پس از بررسیهای کارشناسی، با عنوان "سلامت اجتماعی محلهمحور" نهایی و به استانها ابلاغ شد و خوزستان در زمره نخستین استانهایی است که این طرح را بهصورت عملیاتی آغاز میکند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به وضعیت جمعیت سالمندان در استان گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۵۳۷ هزار نفر از جمعیت استان بالای ۶۰ سال هستند و اگرچه خوزستان هنوز جزو استانهای جوان کشور است، اما سرعت رشد جمعیت سالمند در آن بالا بوده و تا چند سال آینده به میانگین کشوری خواهد رسید.
وی بیان کرد: شهرستان اهواز با ۱۵۹ هزار نفر بیشترین جمعیت سالمند را دارد و پس از آن دزفول، آبادان، ماهشهر و بهبهان قرار دارند، در مقابل، شهرهای حمیدیه، کرخه و باوی جزو جوانترین شهرستانهای استان هستند.
کریمیان با قدردانی از نگاه حمایتی دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: بهزیستی خوزستان آمادگی دارد هرگونه طرح ملی در حوزه سالمندی را با مشارکت مردم، خیرین و دستگاههای اجرایی اجرا کند و هدف توسعه خدمات با رویکرد اجتماعمحور است تا سالمندان، با نشاط و امید بیشتری در جامعه حضور یابند.
وی یاداور شد: دولت چهاردهم از سال گذشته برنامه محله محوری را در دستور کار قرار دادند تا در نهایت طرح سلامت محله در سطح ملی اجرایی شد.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: نهاد خانواده، محله و مدرسه شه نهاد هستند که عامل اصلی توسعه افراد و جامعه به شمار میروند و متاسفانه تحولات در جامعه این حوزهها و فعالیتهای این نهادها را کمرنگ کرده بود که اجرای این طرح سلامت محور میتواند این نهادها را احیا کند.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح سلامت اجتماعی محله محور مجموعههای متعددی بخصوص انجمنهای مردمی نیز مشارکت خواهند داشت.
کریمیان همچنین از راهاندازی تعاونیهای محلهیار اشاره کرد و گفت: این تعاونیها میتواند به توسعه اقتصاد و اشتغال هر محله کمک کند.