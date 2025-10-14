پخش زنده
اداره راهداری مهاباد به منظور پیشگیری از حوادث رانندگی، اقدام به اصلاح و بهسازی سه نقطه حادثهخیز شهرستان کرده است.
🔺عکس آرشیوی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مهاباد در گزارشی اقدامات شش ماهه امسال خود در در حوزه نگهداری و بهسازی راههای شهرستان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش و از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، بهسازی و آسفالت بیش از ۲.۳ کیلومتر راه روستایی انجام شده و روکش آسفالت در ۱۰ کیلومتر راه اصلی و ۲.۳ کیلومتر راه روستایی اجرا شده است. همچنین عملیات تسطیح، رگلاژ، شانهسازی و شنریزی در ۵۷ کیلومتر از محورها صورت گرفته است.
در این مدت همچنین اداره راهداری شهرستان مهاباد در راستای افزایش ایمنی جادهها، ۱۶۵ مورد تابلو علائم هشداردهنده جادهای نصب کرده و ۲۳۰ عدد نیوجرسی مفصلی را در نقاط مختلف به کار گرفته است.
علاوه بر این، در ۱۴۵ مورد روشنایی معابر جادهای اجرا یا تعمیر شده است. همچنین هفت مورد احداث، تعمیر و تنقیه ابنیه فنی صورت گرفته و اصلاح سه نقطه حادثهخیز نیز در دستور کار قرار داشته است.
برای کنترل بهتر ناوگان حمل و نقل، ۲۰ گشت تلفیقی با پلیس راه و گشتهای دروازهای انجام شده است. همچنین خطکشی ۱۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این گزارش عنوان شده است.