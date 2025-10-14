مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با صدور آیین‌نامه جدید در رابطه با صدور مجوز و نظارت بر فعالیت خانه‌های جوان، بستر را برای ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت این مراکز فراهم کرد.

روح الله اسدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت «خانه‌های جوان» را ابلاغ کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: این آیین‌نامه، بستر را برای ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت این مراکز فراهم می‌کند و هدف آن تبدیل این خانه‌ها از مراکز دولتی به پایگاه‌های پویاست.

وی افزود: این آیین‌نامه به عنوان گامی مهم برای تثبیت و نهادینه شدن مشارکت اجتماعی جوانان تعریف شده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: این مراکز در آینده نقشی فراتر از یک پاتوق فرهنگی خواهند داشت و به عنوان «پایگاه‌های خلاقیت، نوآوری، هم‌افزایی و توانمندسازی جوانان» در تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه مدیریت امور جوانان ایفای نقش خواهند کرد.

اسدی ابراز امیدواری کرد: با گسترش این خانه‌ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی، بتوان در سال آینده گزارش خوبی از ارتقای شاخص‌های کلیدی مانند «نشاط اجتماعی»، «امید به آینده» و «مهارت‌افزایی» در میان جوانان ارائه کرد.