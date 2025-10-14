پخش زنده
امروز: -
یک شهرک صنفی صنعتی به مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع، در محل شهرک صنعتی نهاوند، آماده و تحویل متقاضیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر اداره صمت نهاوند گفت: در فاز اول ۴۰ واحد در این شهرک مستقر میشوند و در فازهای بعدی هم این واحدها افزایش پیدا میکند.
نقی کاکاوند افزود: شهرک صنعتی نهاوند حدود ۱۰۵ قطعه دارد که با احتساب این قطعات به ۱۴۵ قطعه و واحد، افزایش مییابد.
او تاکید کرد: در این شهرستان حدود ۷ هزار واحد مختلف صنفی، صنعتی، خدماتی وتولیدی وجود دارد که حدود ۷۰۰ واحد آن در بخشهای تولید شیرینی و ظروف پلاستیکی فعالیت دارند.