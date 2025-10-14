به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ بهزاد بسطامی گفت: متهمان پس از ارتکاب جرم از محل متواری شدند و تلاش پلیس برای دستگیری آنها ادامه دارد.

وی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جاده بهشت رضای شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

بسطامی اضافه کرد: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد که یکی از دو برادر با سلاح شکاری به سمت جوان ۳۰ ساله شلیک کرده که منجر به فوت شخص مقابل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان این‌که متهمان بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شدند، افزود: با توجه به هویت مشخص دو برادر، دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.