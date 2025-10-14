معاون اجرایی رئیس‌ جمهور گفت: گزینش باید بر مدار تقوا، شایستگی و کرامت انسانی استوار باشد تا به جای حذف، زمینه‌ساز امید و رشد نیروهای توانمند در نظام اداری شود.

نگاه دولت به گزینش، تنگ‌نظرانه و حذف‌گرایانه نیست

نگاه دولت به گزینش، تنگ‌نظرانه و حذف‌گرایانه نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اولین همایش دبیران، اعضا و مسئولان دبیرخانه‌های مرکزی گزینش دستگاه‌های اجرایی با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله و دفاع ملی ۱۲ روزه گفت: گزینش در جمهوری اسلامی نه فقط یک ساز و کار اداری، بلکه تبلور اخلاق، عدالت و امانت در مدیریت سرمایه انسانی کشور است. ما با گزینش تعیین می‌کنیم چه کسانی قرار است ستون‌های دستگاه اجرایی و نظام حکمرانی را تشکیل دهند. از این رو هر تصمیم در هیأت‌های گزینش نه فقط درباره یک فرد، بلکه درباره اعتماد مردم به عدالت اداری کشور است.

وی ادامه داد: در نگاه امام عزیز که در فرمان تاریخی هشت ماده‌ای خود حفظ کرامت انسان را مبنا قرار داده بودند، گزینش باید بر پایه عدالت و پرهیز از تبعیض باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های کلی نظام اداری تأکید کردند که شایسته‌گزینی باید به عنوان اصل حاکم بر همه انتصابات و به‌کارگیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دولت وفاق ملی، نگاه ما به گزینش نگاه تنگ‌نظرانه و حذف‌گرایانه نیست، بلکه نگاه توانمندساز، امیدآفرین و امیدساز، به خصوص در نسل جوان است؛ ما باید این سایه ناامیدی را با اقدامات شایسته خودمان در ذهن جوانان امروز بزداییم.

قائم‌پناه با بیان اینکه ما باور داریم منابع انسانی سرمایه اصلی توسعه ملی هستند، گفت: هرگاه گزینش بر مدار شایستگی، عدالت و تقوا استوار بوده، کشور پیشرفت کرده است و هرگاه این معیار‌ها با حب و بغض‌های جناحی و سلیقه‌ای آلوده شود، نهاد دولت تضعیف گردیده است.

دولت جای توانمندان و دانایان است

وی با تاکید بر اینکه دولت جای توانمندان و دانایان است، اظهار کرد: هیچ سیاستی، هیچ بخشنامه‌ای، هیچ سلیقه‌ای نباید این قاعده را بر هم زند. اگر در گزینش به جای معیار‌های شایستگی، ملاحظات شخصی و محدودکننده را بنشانیم، در واقع دولت را کوچک نکرده‌ایم بلکه ایران را کوچک کرده‌ایم. ما نباید ایران بزرگ را کوچک بشماریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: دکتر پزشکیان همواره گفتنه‌اند و می‌گویند که تقوا یعنی حرکت بدون خطا؛ یعنی بکوشیم راه را درست برویم، نه اینکه خطای دیگران را برجسته کنیم و خطای خود را نادیده بگیریم.

قائم‌پناه ادامه داد: گزینش بر مدار تقوا یعنی پرهیز از داوری شتاب‌زده درباره انسان‌ها و تمرکز بر توان، صداقت و صلاحیت علمی و حرفه‌ای آنان. یعنی ببینیم چه کسی می‌تواند برای کشور مفید باشد، نه آنکه چه کسی افکار و منشش به ما نزدیک‌تر است.

وی با بیان اینکه نظام گزینش حافظ عدالت و امید در بدنه اداری کشور است، گفت: باید در عمل نشان داد که گزینش نه به معنی حذف، که به معنی گزیدن بهترین‌ها است. گزینش نباید به ابزاری برای ایجاد خوف در میان نیرو‌های انسانی و جوانان این مرز و بوم تبدیل شود، بلکه باید الگویی از عدالت و انصاف در میان کارکنان باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: هر هیات گزینش در حکم آیینه عدالت نظام است؛ این آیینه اگر شفاف باشد، مهم‌ترین ثمرش احیای امید و اعتماد عمومی در جامعه است.

قائم‌پناه با خواندن ابیاتی از حافظ، اظهار داشت: گاهی داوری‌ها در مسیر اجرای مأموریت گزینش سخت است، گاهی فشار‌ها زیاد، اما یادمان باشد ما چه مسئولیت خطیری بر عهده داریم.

وی گزینشگران را معماران تحول منابع انسانی در کشور عنوان و تصریح کرد: پیش‌نیاز تحول در مدیریت سرمایه انسانی، تحول در نظام و ساز و کار گزینش است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: انسان‌ها ممکن است خطا کنند، خطای آنان را بزرگ نکنیم. با مهربانی و صبوری و دقت از خطای کوچک انسان‌ها، به‌خصوص دختران و پسران جوان این مرز و بوم درگذریم.

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه در گزینش باید عدالت را معیار کنیم و امید را در مسیر به‌کارگیری نیروی انسانی زنده نگه داریم، گفت: باید کاری کنیم که گزینش نه مانع پیشرفت، بلکه سکوی پرتاب نیرو‌های شایسته بر مدار خدمت شود.

وی تاکید کرد: باور کنیم هر انسان توانمند سرمایه‌ای برای جمهوری اسلامی است و طبیعتا کسانی که ضد ایران اسلامی و ضد منافع ملی هستند، در نظام اداری کشور جایگاهی نخواهند داشت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر کسی لغزید به نرمی تذکر دهیم و اگر سخن حقی گفت، حتی اگر لحن او تند و تیز بود، با تواضع بشنویم و از آن بهره ببریم.