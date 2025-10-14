به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر احسان ریخته گر با اشاره به آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان از ۱۹ مهرماه در استان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: شعار امسال این هفته، دو دو تا یادت نره، (روزی دوبا مسواک هر بار ۲ دقیقه) تعیین شده است.

وی در تشریح هدف از اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان بیان کرد: آموزش سلامت همگانی در زمینه سلامت دهان و دندان و با تاکید بر کودکان مدارس ابتدایی و در نهایت با هدف کاهش میزان پوسیدگی دندان در کودکان و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دندانپزشکیاز اهداف این پویش است.

دکتر ریخته گر با اشاره به آغاز طرح وارنیش فلوراید تراپی در کودکان مقطع ابتدایی، افزود: جشن مربوط به دندان ۶ برای دانش آموزان پایه اول برگزار و در خصوص اهمیت، زمان رویش دندان و نحوه آموزش بهداشت (مسواک زدن) با جشن و پلاکارد آموزش داده می‌شود.

وی روز شمار پویش ملی سلامت دهان و دندان را این گونه تشریح کرد:

شنبه ۱۹ مهرماه: با شعار دو دو تا یادت نره، با پیام روزی دوبار مسواک هربار دو دقیقه.

یکشنبه ۲۰ مهرماه: با شعار نخ دندان، دوست دندان / با پیام یک بار در شبانه روز ترجیحا شب‌ها بعد مسواک زدن بین دندان‌ها را با نخ دندان تمیز کنید.

دوشنبه ۲۱ مهرماه؛ با شعار دندان سالم با تغذیه سالم / با پیام برای داشتن دندان‌های سالم کمتر نوشابه و تنقلات شیرین و چسبنده مصرف کنید.

سه شنبه ۲۲ مهرماه؛ با شعار دندان ۶، دوست شما از ۶ سالگی تا پایان عمر / با پیام از دندان ۶ خیلی خوب باید مراقبت کنید.

چهارشنبه ۲۳ مهرماه؛ با شعار خمیردندان حاوی فلوراید محافظ دندان / با پیام از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید.

پنجشنبه ۲۴ مهرماه؛ با شعار دهان و دندان سالم با مراجعه منظم به دندانپزشک / با مراجعه منظم به دندانپزشک هر ۶ ماه تا یکسال یکبار دندان‌های سالم داشته باشید