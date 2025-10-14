به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه موتور سواران آسیب پذیر‌ترین کاربران ترافیک هستند گفت: با هدف فرهنگسازی و ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت، امروز در مراسمی کلاه کاسکت به جمعی از موتورسواران نمونه استان اهدا شد.

سرهنگ همتی زاده گفت: در حال حاضر ۲۴ درصد از تصادفات استان توسط موتور سواران است.

وی در مورد اعطای گواهینامه به متقاضیان گفت: افراد ۱۶ ساله می‌توانند از موتورسیکلت‌هایی که ۵۰ سی سی تا ۱۲۵ سی سی ظرفیت دارند نسبت به اخذ گواهینامه اقدام کنند.