رفع تصرف بخش بزرگی از منطقه حفاظت شده لیسار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی اصغر خودکار با اشاره به اینکه ۳۲ هزار هکتار از زمین‌های لیسار تالش جزو مناطق حفاظت شده هستند گفت: فردی سودجو ۲۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع از این زمین‌های حفاظت شده را تصرف کرده بود که این زمین‌ها با همکاری نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، ماموران انتظامی و حکم قضایی از متصرف پس گرفته شد.

وی با بیان اینکه متصرف این زمین را با سیم خاردار و پایه‌های چوبی محصور کرده و قصد تغییر کاربری داشت، افزود: همه آثار تصرف از این زمین حفاظت شده جمع آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش گفت: به گفته کارشناسان این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۱۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

دوستداران محیط زیست می‌توانند هرگونه تخریب، تصرف و آلودگی محیط زیست را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و به محیط‌بانان در حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

اصغر خودکار افزود: منطقه حفاظت شده لیسار با ۳۲ هزار هکتار مساحت، یکی از مناطق ۴ گانه و قدیمی حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست کشور محسوب شده و از اکوسیستم‌های متنوع و تنوع زیستی منحصر به فردی برخوردار است.