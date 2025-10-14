پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار ۹ طرح در استان با استفاده از طرح نشاندار کردن مالیات تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،گنجی افزود: ۴۰۹ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی استان از محل طرح «نشاندار کردن مالیات» در نظر گرفته شده بود که ۹ طرح آن تامین اعتبار شده است.
وی افزود: پروژههای این طرح در حوزههای آموزش و پرورش، حملونقل و عمران شهری و روستایی، کشاورزی و محیط زیست، امور فرهنگی، گردشگری و ورزش و عمومی، دفاعی و امنیتی و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری اجرا خواهند شد.
به گفته گنجی ؛ اجرای طرح نشان دار کردن مالیات برای افزایش شفافیت مالی و حس مسئولیت پذیری، منجر به ارتقای فرهنگ مالیاتی و توسعه طرحهای عام المنفعه شده است.