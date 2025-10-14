پخش زنده
اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان ۲۸ مهر تا ۳ آبان ماه به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: امیرمهدی حاجی وند (خوزستان) علیرضا امیری (فارس)
۶۰ کیلوگرم: ایمان حسینی (تهران) امیرعلی حیدری (تهران)
۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی (مازندران) ابوالفضل زارع (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس) ابوالفضل شیری (قم)
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) ایلیا علیخانی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) محمود کارگر (فارس)
۸۲ کیلوگرم: طاها نوری (مازندران)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) امیرحسین نعمت زاده (قم)
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) عرشیا میرزاجانی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند (خوزستان) امیرحسین عبدولی (خوزستان) یزدان دل روز (خوزستان) علیرضا کاظمی (فارس)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: روح اله دل انگیز - هیئتهای کشتی استانهای مازندران، قم، تهران، خوزستان و فارس یک مربی معرفی نمایند.
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: محمدرضا صادقی
سرپرست: امیر آذری