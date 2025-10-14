اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان ۲۸ مهر تا ۳ آبان ماه به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: امیرمهدی حاجی وند (خوزستان) علیرضا امیری (فارس)

۶۰ کیلوگرم: ایمان حسینی (تهران) امیرعلی حیدری (تهران)

۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی (مازندران) ابوالفضل زارع (مازندران)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس) ابوالفضل شیری (قم)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) ایلیا علیخانی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) محمود کارگر (فارس)

۸۲ کیلوگرم: طا‌ها نوری (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) عرشیا میرزاجانی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند (خوزستان) امیرحسین عبدولی (خوزستان) یزدان دل روز (خوزستان) علیرضا کاظمی (فارس)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: روح اله دل انگیز - هیئت‌های کشتی استان‌های مازندران، قم، تهران، خوزستان و فارس یک مربی معرفی نمایند.

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: امیر آذری