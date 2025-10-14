به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز تحقیقات نهج البلاغه اصفهان گفت: این کنگره بین المللی با حضور فرهیختگان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه از سراسر کشور‌های اسلامی به میزبانی اصفهان از ۲۴ مهر ماه به طور رسمی آغاز می‌شود.

حجت الاسلام علی اکبر بیگی ادامه داد: حقوق و حکمرانی علوی، اقتصاد و حکمرانی علوی، مدیریت و حکمرانی علوی، سیاست و حکمرانی علوی، تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی، جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی، جامعه، فرهنگ، رسانه و حکمرانی علوی، فقه و حکمرانی علوی، موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی و هوش مصنوعی و حکمرانی علوی از محور‌های برگزاری این کنگره است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰ مقاله به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده است، افزود: مهلت ارسال اثر به این دوره از کنگره تا سی مهرماه است.

حجت الاسلام علی اکبر بیگی با اشاره به اینکه در این کنگره تاکنون مقالاتی از کشور‌های ایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، مالزی، عراق، ایتالیا، لبنان، کویت و تاتارستان ارسال شده است، ادامه داد:قرار است از بین مقاله‌های ارسالی حدود ۵۰ اثر برتر برای انتشار در نشریات علمی انتخاب شوند.

وی زمان اختتامیه این دوره از کنگره را ۲۱ آبان دانست و گفت: در دوره سوم کنگره مقالات ارسالی در ۸ جلد منتشر شد.