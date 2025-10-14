فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۲ تن چوب فاقدمجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی پلدختر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه افرینه پلدختر حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ تن چوب فاقدمجوز کشف شد.





سرهنگ شاپورگراوند اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ گراوند در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.