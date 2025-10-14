اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی از بعدازظهر سه شنبه تا اواخر وقت چهار شنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی و بخش‌های از مرکز استان هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد. در این ایام پدیده غالب وزش باد در ساعات بعد از ظهر می‌باشد که بویژه امروز و فردا در نیمه جنوبی، غربی و بخش‌هایی از مرکز شاهد وزش باد متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهیم بود، که برخاستن گرد و غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود : امروز دما روند افزایشی خواهد داشت و سپس تا پایان هفته تغییرات خیلی محسوس نیست. همچنین طی امروز تا اواخر وقت چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج و طی روز پنجشنبه نیمه مواج پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته آبادان و رامشیر با دمای ۳۸ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۹ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.