به منظور تسهیل فرآیند ثبتنام اینترنتی و افزایش آگاهی عمومی، صدا و سیما و ستاد انتخابات برای اطلاعرسانی شفاف و دقیق انتخابات برنامه ریزی لازم را انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام انتخابات در استان گفت: در حال حاضر ستاد انتخابات استان به طور جدی در حال فعالیت است و صدا و سیما به عنوان یکی از ارکان اصلی این ستاد نقش مهمی در اطلاعرسانی و فرهنگسازی ایفا خواهد کرد.
شبانی با اشاره به تغییرات فرایند ثبتنام در انتخابات این دوره، افزود: در ادوار گذشته ثبتنام به صورت حضوری انجام میشد، اما اکنون که ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود، احتمالاً شاهد کاهش میزان ثبتنامها خواهیم بود. در این شرایط، صدا و سیما و دیگر دستگاهها به همکاری نزدیک با ستاد انتخابات برای افزایش مشارکت مردمی ادامه خواهند داد.
وی همچنین به تشکیل هشت کمیته مختلف در ستاد انتخابات استان اشاره کرد و گفت: تاکنون چهار جلسه آسیبشناسی برگزار کردهایم و همه دستگاههای مختلف استان پای کار آمدهاند تا فرآیند انتخابات به بهترین شکل ممکن انجام شود.
آینهدار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این نشست تاکید کرد: رسانه ملی همواره کنار ستاد انتخابات خواهد بود و در تمامی مراحل مختلف انتخابات، هرگاه که نیاز به اطلاعرسانی و فرهنگسازی باشد، حضور فعال خواهد داشت. ما به عنوان رسانه، توانایی تولید برنامههای متنوع و مستمر را در بخشهای مختلف سیما، صدا و خبر داریم.
وی همچنین از برنامهریزیهای دقیق برای اطلاعرسانی انتخابات خبر داد و تصریح کرد: تا ۲۷ مهرماه که زمان ثبتنام انتخابات است، تمامی اطلاعات مهم و نکات مربوط به انتخابات از طریق رسانه ملی و ستاد انتخابات به صورت روزانه اطلاعرسانی خواهد شد.
آینهدار همچنین گفت: این اطلاعات به صورت بستههای صوتی در رادیو، زیرنویس در تلویزیون و پوسترهای مجازی در فضای آنلاین منتشر خواهند شد تا به بهترین شکل ممکن، آگاهیهای لازم به مردم منتقل شود.
در پایان، شبانی از برنامهریزیهای دقیق برای برگزاری برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی در روزهای آتی خبر داد و تأکید کرد: کارهای برنامهسازی و اطلاعرسانی آغاز شده و ما آمادهایم تا در کنار شما در فرآیند انتخابات، به موفقیت هرچه بیشتر این فرآیند کمک کنیم.