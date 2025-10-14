مانور ساعت صفر در روستای دیمان نیر با فرضیه وقوع زلزله برگزار و آمادگی دستگاههای عضو ستاد بحران شهرستان، مثبت ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، مانور ساعت صفر با فرض وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتری در شهرستان نیر روستای دیمان برگزار شد.

در این مانور پس از اعلام حادثه، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان نیر به منطقه فرضی حادثه اعزام و پس از ارزیابی اولیه، منطقه به چهار بخش تقسیم شد.

در این مراسم رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نیر اظهار کرد: تیم‌های امداد و نجات اقدامات خود را در زمینه جست‌و‌جو و نجات، ارزیابی خسارات و برپایی اسکان اضطراری آغاز کردند.

صباحی ادامه داد: نیرو‌های امدادی پس از اعلام حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منطقه حادثه اعزام شدند و عملیات امداد و اسکان اضطراری را اجرا کردند.

صباحی هدف از اجرای این مانور را افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارتقای آمادگی تیم‌های امدادی در شرایط بحرانی اعلام کرد.

گفتنی است، این مانور با مشارکت نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، فرمانداری، بخشداری‌ها، اورژانس، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و سایر ارگان‌های عضو مدیریت بحران شهرستان نیر برگزار شد.