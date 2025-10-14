پخش زنده
معاون رئیس جمهور کشورمان در امور زنان و خانواده در ادامه سفر به چین با عضو شورای دولتی و رئیس فدراسیون زنان چین دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ خانم زهرا بهروز آذر، در دیدار با عضو شورای دولتی و رئیس فدراسیون زنان چین، ضمن قدردانی از مقامات چین برای برگزاری این اجلاس گفت: ابتکارات رئیس جمهور چین در این اجلاس نشان از عزم راسخ چین برای ارتقا جایگاه زنان و ظرفیت سازی برای آنها دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح دستاوردهای ایران در حوزه زنان حضور ۴ زن در هیئت دولت، بکارگیری بیش از ۱۹۰ زن به عنوان معاون وزیر و مدیرکل دستگاههای اجرایی و همچنین حضور هزار قاضی زن در دستگاه قضایی ایران را نشان دهنده جایگاه ویژه زنان در ایران و استفاده از ظرفیتهای آنان دانست.
خانم بهروز آذر با اشاره به دیدار اخیر سران دو کشور گفت: روابط ایران و چین ریشهای تمدنی و عمقی چند هزار ساله دارد و همچنان که سران دو کشور نیز برآن تاکید کردهاند علاقمندیم مناسبات خود را در همه عرصهها به ویژه در حوزه زنان افزایش دهیم.