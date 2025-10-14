پخش زنده
همزمان با شروع هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، جلسه محتوایی ستاد بحران در سالن جلسات صداوسیمای آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ابتدای جلسه محتوایی ستاد بحران استان آذربایجان غربی؛ اتابک حبیبی، معاون سیمای آذربایجان غربی؛ به روزیرسانی تولیدات محتوایی در رسانه را برای شرایط بحرانی محوریترین بخش جلسه دانست و ادامه داد: برای شرایط بحرانی نیازمند تولید بستههای محتوایی هستیم تا در شرایط غیرعادی از آنها برای اطلاعی رسانی و آگاهیبخشی عمومی استفاده کنیم.
معاون سیمای آذربایجان غربی تصریح کرد: با برنامهریزیهای دقیق باید برای شرایط غیرعادی برنامهسازی کرد تا در شرایط بحرانی نیروهای فعال قرارگاه به مأموریت خود بهدرستی عمل کنند.
وی افزود: لازم است هر یک از نهادهای ستاد بحران ضمن اینکه بستههای بهروزرسانی شده خود در اختیار رسانه قرار میدهند، اهم موضوعات موردنیاز را نیز احصا و برای آیتمسازی و تولید محتوا در اختیار صداوسیما قرار دهند. در این راستا هر یک از بخشها میتواند با معرفی کارشناسان مربوطه رسانه را در تولید محتوا کمک کنند.
حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی به اهمیت ابزارهای ارتباط اشاره کرد و گفت: اینکه با کدام ابزار با رسانه همکاری کنیم، مهم است. بحث قرارگاه نیز از اهمیت ویژهای در شرایط بحران برخوردار بوده و لازم است قرارگاه اطلاعرسانی با محوریت رسانه راهاندازی و بر اساس اساسنامه؛ موضوعات و همکاران بهروزرسانی شوند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی ادامه داد: نبود قرارگاه واحد برای تولید محتوا باعث برخی مشکلات شده است، با نقشی که رسانه دارد، صداوسیما بهعنوان ریشسفید میتواند قرارگاه اطلاعرسانی را بر عهده گیرد. وی اقناع مردم در شرایط بحران را از وظایف خطیر رسانه خواند و تصریح کرد: صداوسیما میتواند با پرداخت مناسب به شرایط موجود جامعه، مردم را اقناع کرده و کمک کند شرایط بحرانی بهراحتی سپری شود.
سرهنگ نقی نقیزاده، جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان غربی، توجه به موارد پیشگیرانه، تولید محتوا و راههای کنترل و مقابلهای را مهم دانسته در ادامه به نقش رسانه پرداخته و روایت اولیه از سوی آن را مهم ارزیابی کرد. جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان افزود: رسانه میتواند نهادهای خدماترسان و تولید امنیت را معرفی و مردم را با این نهادها آشنا و خدمات آنان را برجسته کند.
وی گفت: افزایش احساس امنیت در جامعه میتواند از رخدادهای ناگوار پیشگیری کرده و مردم را به لحاظ روانی به آرامش دعوت کند.
دکتر سلیمان جباری، معاون فنی و فناوریهای نوین انتقال خون استان آذربایجان غربی از نقش رسانه در مدیریت و سوقدادن افکار عمومی به اهدا خون در شرایط بحرانی سخن گفته و در ادامه به نقش شبکههای مجازی در شرایط بحران پرداخت.
مهدی فرجزاده، رئیس اداره آموزش و تربیتبدنی آتشنشانی ارومیه به اهمیت فرهنگ ایمنی در تولیدات محتوایی پرداخته و از لزوم ورود به این عرصه خبر داده و گفت: تولید محتوا منحصر به ایام خاص مثل چهارشنبه آخر سال نباشد تا شاهد تأثیرات مداوم آن باشیم.
رئیس اداره آموزش و تربیتبدنی آتشنشانی ارومیه تصریح کرد: با پرداختن به مسائل بهظاهر ساده مثل منوکسید کربن در فصل سرد سال میتوان از بسیاری رخدادهای ناگوار پیشگیری کرد.
سهراب سروری، معاون مدیریت بحران استانداری؛ مدیریت بحران را به دو بخش حین و بعد از بحران تقسیم کرده و نقش صداوسیما را در هر دو بخش مهم ارزیابی کرد. وی امکانات استان را در شرایط بحرانی کافی دانست و همکاری و همافزایی بین نهادهای متولی را خواستار شد.
در نهایت مقرر شد دستگاههای حاضر در جلسه؛ کارشناسان، موضوعات و محتوای پیشنهادی خود را تجزیهوتحلیل کرده و برای برنامهسازی با صداوسیمای آذربایجان غربی همکاری کنند.