تولید یک میلیون و ۴۴۴ هزار دز واکسن در موسسه رازی
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی اعلام کرد: امسال یک میلیون و۴۴۴ هزار دز واکسن کزاز و دیفتری بزرگسالان در این موسسه تولید و تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علی اسحاقی گفت: امسال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درخواست تولید سهمیلیون دز واکسن دیفتری و کزاز بزرگسالان به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ارائه کرده که تاکنون یکمیلیون و۴۴۴ هزار دز آن تحویل شده است.
وی ادامه داد: موسسه رازی نقش محوری خود در تامین واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک پزشکی مورد نیاز کشور را ایفا کرده است؛ موسسه با تکیه بر تجربه بیش از یک قرن فعالیت علمی، پژوهشی، برنامههای تولید و تأمین واکسنها و محصولات پزشکی کشور را طبق زمانبندی اجرا کرده است و تاکنون بخش قابل توجهی از تولیدات تحویل داده شده و روند اجرای مابقی برنامهها با همان دقت و نظم ادامه دارد.
اسحاقی با تاکید بر اینکه اکثریت تعهدات موسسه رازی به وزارت بهداشت در حوزه تولید و تامین واکسنها تاکنون انجام شده است، گفت: بهعنوان نمونه در زمینه واکسن دیفتری، کزاز بزرگسالان در سال گذشته موسسه رازی متعهد به تولید یکمیلیون و ۲۰۰ هزار دز بود که بهطور کامل تحویل شد. در مورد واکسن دیفتری، کزاز کودکان نیز ۱۲۵ هزار دز تعهد داشتیم که آن هم بهطور کامل اجرا شد.
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی بیان کرد: در شهریور امسال نیز ۳۰۰ هزار دز دیگر از سوی وزارت بهداشت درخواست شد که طبق برنامه قرار بود تا پایان مهر تحویل شود، اما موسسه رازی این محموله را در تاریخ ۲۱ مهر و زودتر از موعد مقرر تحویل داد.
وی با تاکید بر اینکه در بخش واکسن دیفتری، کزاز کودکان نیز تعهد ۱۰۰ هزار دزی موسسه برای سالجاری بهطور کامل انجام شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع از کل تعهد سه میلیون و ۳۰۰ هزار دز واکسن دیفتری، کزاز بزرگسالان، در سال ١۴٠۴ تاکنون یکمیلیون و ۴۴۴ هزار دز تحویل شده و یکمیلیون و ۸۵۵ هزار دز باقیمانده نیز طبق برنامه تا پایان سال تحویل خواهد شد.