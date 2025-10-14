به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و مقامات کشور‌های روسیه و آذربایجان از طرح‌های در دست اجرای راه در آستارا، با اشاره به روند اجرای طرح راه‌آهن رشت – آستارا گفت: از مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه تاکنون حدود ۸۵ کیلومتر تملک و آماده‌سازی شده و بخشی از مسیر نیز به پیمانکار روسی تحویل داده شده است.

هادی حق شناس افزود: در سفر آینده مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به مسکو، قرارداد‌های الحاقی نهایی و باقی‌مانده مسیر نیز برای تسریع در عملیات اجرایی به طرف روسی تحویل داده خواهد شد.

وی با اشاره به نتایج مذاکرات در زمینه تسهیل ترانزیت کالا از مرز آستارا گفت: مشکلات رانندگان ایرانی در مرز به‌صورت میدانی بررسی و مقرر شد با هماهنگی مشترک مسئولان گمرک و پایانه‌های دو کشور، ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها به سطح توافق‌شده ۸۰۰ دستگاه در روز بازگردد.