رئیس پلیس راه استان همدان گفت: روزانه ۲۰۰ دستگاه خودروی متخلف، به علت انجام یک تخلف حادثه ساز به مدت ۲ ساعت توقیف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: همزمان با ورود به فصل پاییز و بازگشایی مدارس، جادهها خلوت و مسیر برای تردد با سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف مهیا شده است.
او تاکید کرد: بیش از نیمی از حوادث جادهای همدان را خروج از جاده و واژگونی ناشی از سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه تشکیل میدهد بنابراین یکی از راهبردهای اصلی پلیس راه، برخورد با تخلفات حادثه ساز است.
رئیس پلیس راه استان همدان تصریح کرد: خودروهایی که یک تخلف حادثه ساز انجام میدهند به مدت ۲ ساعت در محل تخلف توقیف شده و بنر نوع تخلف بر روی خودرو نصب میشود.
سرهنگ سرمدی گفت: خودروهایی که دارای ۲ تخلف حادثه ساز همزمان هستند به مدت ۷۲ ساعت در پارکینگ توقیف که در این راستا روزانه سه دستگاه خودرو در جادههای استان همدان راهی پارکینگ میشود.
او افزود: یکی دیگر از طرحهای پلیس راه همدان کنترل اتوبوسهای عبوری از مسیرهای ارتباطی استان است و بر اساس دادههای آماری در هر شبانه روز یک هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از مسیرهای درون و برون شهری این استان تردد میکنند.
رئیس پلیس راه استان همدان با بیان اینکه اوج ترافیک اتوبوسها از ساعت ۱۹ تا یک بامداد است افزود: شایعترین تخلفها بین رانندگان اتوبوس در زمینه ساعت زنی، معاینه فنی و سلامت فنی خودرو، صورت وضعیت و حمل بار تجاری است.
سرهنگ سرمدی تاکید کرد: هر چند سانحه رانندگی مربوط به اتوبوس در جادههای استان همدان رخ نداده، اما عوامل پلیس راه در جلوی پاسگاههای پلیس راه همه اتوبوسهای عبوری را کنترل میکنند.