پخش زنده
امروز: -
آفت دهان مشکل رایجی است که ممکن است زندگی روزمره و تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. با شناخت عوامل موثر در ایجاد و تکرار آن، میتوانید از بروز مجدد این زخمهای دردناک جلوگیری کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک زخم کوچک و دردناک در دهانتان ظاهر شود و بعد از چند روز بهبود پیدا کند، اما ناگهان دوباره همان آفت یا حتی آفتهای جدید سر و کلهشان پیدا شود. این زخمهای آزاردهنده که به آنها آفت دهان میگوییم، میتوانند حسابی مزاحم باشند؛ مخصوصا وقتی مرتب تکرار میشوند و باعث درد و ناراحتی در غذا خوردن یا صحبت کردن میشوند.
در هفته پویش سلامت دهان و دندان ۱۴۰۴ و شعار جذاب و سادهاش «دو تا دو یادت نره! دو بار مسواک، هر بار دو دقیق»، بهترین فرصت است تا درباره علتهای بروز آفت دهان بیشتر بدانیم و راههای پیشگیری و کاهش آن را یاد بگیریم. آفت دهان شاید یک موضوع کوچک به نظر برسد، اما تاثیر زیادی روی کیفیت زندگی روزمره دارد و دانستن دلایل ایجادش کمک میکند بهتر مراقب خودمان باشیم.
آسیبهای دهانی
گاهی گاز گرفتن زبان یا لب، یا تحریکات ناشی از دندان مصنوعی یا بریسها میتواند باعث بروز آفت شود. آسیبهای کوچک داخل دهان که اغلب ناخواسته رخ میدهند، از شایعترین دلایل این مشکل هستند. برای کاهش خطر آسیب در ورزشها، استفاده از محافظ دهان توصیه میشود.
کمبود ویتامینها و مواد مغذی
کمبود برخی ویتامینها، بهویژه ویتامین B۱۲، میتواند احتمال ایجاد آفت را افزایش دهد. همچنین کمبود مواد معدنی مانند آهن، زینک و کلسیم در بدن نیز در این زمینه موثر است. بنابراین، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از میوهها، سبزیجات، گوشت کمچرب و لبنیات میتواند به پیشگیری از آفت کمک کند.
بهداشت دهان بیش از حد
شاید عجیب به نظر برسد، اما مسواک زدن با فشار زیاد یا استفاده مکرر از دهانشویههای حاوی الکل، میتواند باعث تحریک لثه و مخاط دهان و در نتیجه آفت شود. استفاده از مسواک نرم، دهانشویههای بدون الکل و رعایت تکنیک درست مسواک زدن، به ویژه در هفته پویش سلامت دهان و دندان که شعارش «دو بار مسواک، هر بار دو دقیق» است، اهمیت ویژهای دارد.
تغییرات هورمونی
خانمها به دلیل تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی یا بارداری بیشتر در معرض آفت دهان هستند. این تغییرات میتوانند باعث تورم لثهها و حساسیت بیشتر بافت دهان شوند که زمینهساز بروز آفت است.
استرس و عوامل روانی
استرس میتواند واکنشهای شیمیایی بدن را تغییر دهد و ریسک بروز التهاب و آفت در دهان را افزایش دهد. مدیریت استرس از طریق ورزش، مدیتیشن یا گفتوگو با دوستان و خانواده، میتواند در کاهش این مشکل موثر باشد.
بیماریها و اختلالات سیستم ایمنی
بعضی بیماریهای خودایمنی و التهابهای مزمن مثل بیماری کرون یا سلیاک نیز میتوانند باعث ایجاد آفتهای مکرر دهانی شوند. در این موارد، همراه با درمانهای پزشکی، مراقبت ویژه از دهان و تغذیه مناسب توصیه میشود.
نتیجهگیری
با رعایت نکات سادهای مانند تغذیه سالم، استفاده از روش صحیح مسواک زدن و کنترل استرس، میتوان احتمال بروز آفت دهان را کاهش داد. هفته پویش سلامت دهان و دندان ۱۴۰۴ فرصتی است تا همه ما بیشتر به بهداشت دهان خود اهمیت دهیم و شعار «دو تا دو یادت نره!» را جدی بگیریم.