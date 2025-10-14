نخستین شمش طلای سرمایه گذاران خارجی در مرکز مبادله عرضه شد و به زودی حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای جدید توسط سرمایه‌گذاران خارجی جدید وارد کشور شده و در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام مرکز مبادله طلا و ارز، این عرضه ها پیرو مصوبه اخیر هیأت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است.

بر این اساس، واردات طلا به صورت شمش استاندارد، بدون نیاز به «ثبت سفارش» اما با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی، امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین راستا، طی هفته‌های اخیر دو سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های صنعت فولاد و همچنین سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به واردات شمش طلای استاندارد به ارزش چهار میلیون دلار و فروش آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده اند.