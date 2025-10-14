پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از افزایش ۳۲ درصدی تردد مسافران از پایانه مرزی پرویزخان در ششماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی گفت: در نیمه نخست امسال مجموع تردد مسافران از پایانه مرزی پرویزخان به ۱۵۵ هزار و ۴۵۷ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۲/۱ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در این بازه زمانی ۳۵ هزار مسافر ایرانی وارد کشور و ۳۳ هزار نفر مسافر ایرانی از کشور خارج شدهاند که به ترتیب ۳۱ و ۴۷ درصد افزایش داشته است..
خسروی با تأکید بر اینکه پایانه مرزی پرویزخان یکی از فعالترین و پررفتوآمدترین گذرگاههای بینالمللی غرب کشور است گفت: بهبود زیرساختهای حمل و نقل، تسهیل در فرآیند تردد و همکاری مستمر دستگاههای مستقر در مرز، از عوامل مهم افزایش حجم سفرها در این منطقه به شمار میرود.