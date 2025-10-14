پخش زنده
دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت و در پیامی نوشت: علاقه وی به آرمانها و ارزشهای والای دینی نیز فراموشناشدنی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت محمد کاسبی هنرمند کشورمان را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون
خبر درگذشت هنرمند متعهد و ارجمند، مرحوم جناب آقای محمد کاسبی، باعث تألم و تأثر اینجانب شد.
در کنار حضور حرفهای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمانها و ارزشهای والای دینی نیز فراموشناشدنی است.
از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.