با افتتاح مرحله نخست طرح زمین چمن مصنوعی شهر سرکان، توسعه کمی و کیفی فوتبال و رضایت اهالی ورزش در این شهرستان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحله اول زمین چمن مصنوعی با نام شهدای خدمت با ۸ هزار مترمربع مساحت سال گذشته به بهره برداری رسید.

همچنین مرحله دوم طرح شامل سکوی تماشاگران، رختکن و برج نوری به اعتبار ملی نیاز دارد تا این زمین، امکان میزبانی مسابقات استانی و فرا استانی را داشته باشد.

سرکان، شهری ریشه دار در فوتبال استان همدان است به طوریکه بازیکنانی همچون میثم منیعی بازیکن پیشین استقلال، سعید ایران نژاد در سپاهان و سجاد چراغعلی بازیکن تیم لیگ برتری در سال‌های قبل، از این شهر بودند.