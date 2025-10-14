

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی اسحاقی به تشریح اجرای این تعهدات پرداخت و اظهار کرد: مؤسسه رازی با تکیه بر تجربه بیش از یک قرن فعالیت علمی، پژوهشی، برنامه‌های تولید و تأمین واکسن‌ها و محصولات پزشکی کشور را طبق زمان‌بندی اجرا کرده است و تاکنون بخش قابل توجهی از تولیدات تحویل داده شده و روند اجرای مابقی برنامه‌ها با همان دقت و نظم ادامه دارد. وی افزود: این دستاوردها نتیجه تلاش بی‌وقفه تیم‌های متخصص و نظارت مستقیم مؤسسه است و مستندات کامل تمامی مراحل تولید و تحویل به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.



دکتر اسحاقی با تاکید بر اینکه اکثریت تعهدات مؤسسه رازی به وزارت بهداشت در حوزه تولید و تأمین واکسن‌ها تاکنون انجام شده است، گفت: به‌عنوان نمونه، در زمینه واکسن دیفتری‌–کزاز بزرگسالان، در سال ۱۴۰۳ رازی متعهد به تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دز بود که به‌طور کامل تحویل شد. در مورد واکسن دیفتری‌–کزاز کودکان نیز ۱۲۵ هزار دز تعهد داشتیم که آن هم به‌طور کامل اجرا شد.



وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز در ابتدا سه‌میلیون دز واکسن دیفتری‌–کزاز بزرگسالان از مؤسسه رازی درخواست شد که از این میزان، تاکنون یک‌میلیون و ۴۰ هزار دوز تحویل شده است.

رئیس موسسه رازی ادامه داد: همچنین، در شهریورماه امسال نیز ۳۰۰ هزار دز دیگر از سوی وزارت بهداشت درخواست شد که طبق برنامه قرار بود تا پایان مهر تحویل شود، اما مؤسسه رازی این محموله را در تاریخ ۲۱ مهر و زودتر از موعد مقرر تحویل داد.



وی با تاکید بر اینکه در بخش واکسن دیفتری‌–کزاز کودکان نیز تعهد ۱۰۰ هزار دزی مؤسسه برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل انجام شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع از کل تعهد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دز واکسن دیفتری‌–کزاز بزرگسالان، در سال ١۴٠۴ تاکنون یک‌میلیون و ۴۴۴ هزار دز تحویل شده و یک‌میلیون و ۸۵۵ هزار دز باقی‌مانده نیز طبق برنامه تا پایان سال تحویل خواهد شد.