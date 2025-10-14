ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل ۱۸ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را به همراه ادوات شکار و پرندگان شکار شده کشف و ضبط کردند.

توقف شکار غیرقانونی در بابل؛ کشف سلاح و ادوات شکار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ناصر کیایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل گفت: طی گشت زنی همکاران اجرایی ما در ماه اخیر موفق به کشف و ضبط ۱۸ قبضه اسلحه شکاری همراه با تعدادی پرنده شکار شده و همچن مقدایری فشنگ و ادوات شکار شدند.

او افزود: این اقدام شکارچیان در ایامی صورت گرفت که هیچگونه پروانه شکاری برای شکار در شهرستان بابل صادر نگردید و مطابق قانون عمل آنها یک اقدام غیرمجاز بوده که توسط همکاران جلوگیری گردید.

کیایی وجود بیماری فوق حاد پرندگان را علت عدم صدرو پروانه شکار دانست و گفت: طی سال گذشته در استان مازندران برای انجام شکار پروانه صادر گردید ولی این پروانه برای شهر‌های غیر از بابل و نور بوده که دلیلش هم وجود بیماری فوق حاد پرندگان در این دو شهر عنوان گردیده است.

او افزود: این سلاح‌های کشف و ضبط شده هم با توجه به دارا بودن مجوز پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی تحویل شکارچیان می‌شود.