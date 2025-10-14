پخش زنده
همزمان با اولین سالگرد درگذشت استاد محمود حکیمی، با نام گذاری بخشی از این کتابخانه به نام او، این نویسنده فقید ادبیات دینی و کودک و نوجوان در کتابخانه ملی ماندگار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در مراسم گرامیداشت این نویسنده فقید گفت: مرحوم محمود حکیمی از شناختهشدهترین نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است.
وی افزود: مرحوم حکیمی از اواخر دهه ۴۰ با نگارش داستان «مصعب بن عمیر» سبک تازهای در ادبیات انقلابی و مذهبی پایهگذاری کرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران گفت: پس از آن، آثار دیگری مانند پیکار سرنوشت، سوگند مقدس، سرودهای رهایی و فلسطین آزاد میشود از او منتشر شد که نسلهای نوجوان قبل و بعد از انقلاب را تحت تأثیر قرار داد.
آقای امیرخانی با اشاره به فعالیتهای پس از انقلاب استاد حکیمی، افزود: او به نگارش آثار تاریخی و زندگینامه شخصیتهای علمی و فرهنگی پرداخت و مجموعه ۲۲ جلدی تاریخ تمدن جهان را منتشر کرد که بارها تجدید چاپ شد.
وی گفت: امروز در مراسم گرامیداشت این نویسنده تالار کودک و نوجوان کتابخانه ملی به نام این نویسنده ثبت خواهد شد.
آقای امیرخانی افزود: کتاب سرود رهایی نیز حاصل مصاحبههای بنده با مرحوم حکیمی است که امروز در این مراسم رونمایی میشود.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پایان بر ضرورت معرفی آثار حکیمی به نسل جدید تأکید کرد: نسل امروز با فضای مجازی و گوشیهای هوشمند بیشتر در ارتباط است، اما با استفاده از فناوری و قالبهای نو میتوان آثار ارزشمند استاد حکیمی را بازآفرینی کرد و پیوند آنان با ادبیات مکتوب حفظ شود.
طبق آمار ارائه شده، محمود حکیمی بیش از ۱۸۰ عنوان اثر از خود به جا گذاشته است.