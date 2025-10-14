به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، همه اعضای یگان ویژه ۱۰۱ گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس که شامل چهار نفر بودند پس از ۳۳ سال آزاد شدند. این افراد از قدیمی‌ترین اعضای گردان‌های قسام بودند و هسته مقاومت مسلحانه را تشکیل می‌دادند که نتیجه آن ربودن افسر اسرائیلی برای فشار آوردن جهت آزادی شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش حماس بود. آنها چند دهه پیش بازداشت و امروز پس از ۳۳ سال آزاد شدند.

اسامی این قهرمانان عبارت است از: محمود موسی عیسی (ابوالبراء)، ماجد قطیش، موشی العکاری و محمود عطون.