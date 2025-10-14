پخش زنده
رئیس اتحادیه سفال و سرامیک لالجین، از فعالیت بیش از هزار و ۲۰۰ هنرمند در حوزه سفالگری این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی کشوری گفت: صدها نفر دیگر نیز به شکل غیرمستقیم در حوزههای مرتبط از جمله نقاشی، بستهبندی و فروش فعالیت دارند.
او افزود: سفالهای تولیدی لالجین نهتنها در داخل کشور مورد استقبال قرار گرفته، بلکه به کشورهای مختلفی همچون عراق، افغانستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود.
رئیس اتحادیه سفال و سرامیک لالجین تاکید کرد: در میان شهرهای ایران، شیراز یکی از مهمترین مقاصد فروش و ارسال سفال لالجین است و هر ماه حجم قابل توجهی از تولیدات کارگاههای این شهر به بازارهای شیراز منتقل میشود.
کشوری با اشاره به جایگاه جهانی این شهر تصریح کرد: ثبت لالجین به عنوان شهر جهانی سفال، فرصتی ارزشمند برای معرفی بیشتر هنر و فرهنگ مردم این منطقه به دنیا فراهم کرده است.
او گفت: تلاش میکنیم ضمن حفظ اصالت و طرحهای سنتی، با نوآوری و تنوع در رنگ و نقش، بازارهای جدیدتری را در داخل و خارج کشور به دست آوریم.