المپیاد ملی آمادگی جسمانی با حضور ۱۴۰۰ ورزشکار در فلاورجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان در جلسه هماهنگی رقابتهای کشوری آمادگی جسمانی گفت: این رقابت ملی از ۳۰ مهر به مدت ۵ روز در اردوگاه ابریشم فلاورجان با حضور ۱۴۰۰ ورزشکار کشور برگزار خواهد شد.
مهدی مرادی بر آمادهسازی تمامی امکانات لازم برای برگزاری این رقابتها خبر داد و افزود: این المپیاد به مدت ۶ روز در پنج رشته تخصصی برگزار میشود.
وی گفت: برگزاری این المپیاد در تقارن با هفته تربیتبدنی، نمادی از اهمیت روزافزون ورزش در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی و ترویج سبک زندگی فعال در جامعه است.