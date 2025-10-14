در اجرای رزمایش رهروان شهدا ف مسئولان شهرستان باروق از ایثار و استقامت خانواده شهیدان حبیب‌نژاد و عزیزی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درادامه رزمایش رهروان شهدا با حضور حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه باروق حجت‌الاسلام نبی قرالو مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این ناحیه، امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در روستای شورجه آغکند از توابع شهرستان باروق با خانواده معظم شهیدان محبوب حبیب‌نژاد و کرم عزیزی دیدار واز صبر ایثارآنها تجلیل کردند.

شهید کرم عزیزی در دوم خرداد ۱۳۴۵، در روستای شورجه باروق دیده به جهان گشود. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم خرداد ۱۳۶۵، در شرهانی بر اثر اصابت ترکش ، به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپرده شد.