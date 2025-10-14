پخش زنده
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با برنامهریزیهای انجام شده مقرر شده تا پایان سال، ۵ هزار واحد مسکونی در استان اردبیل آماده و تحویل متقاضیان شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی نبیان در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و شهرک ۸۲ هکتاری سردار شهید سید جعفرخراسانی اردبیل، از پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی این پروژهها خبر داد و اظهار کرد: نهضت ملی مسکن در اردبیل با پیگیری و تلاش همکاران ما رشد بسیار خوبی داشته است؛ امیدواریم بانکها نیز همزمان با مردم منابع مالی را تزریق کنند تا در بازه زمانی دوساله بتوانیم پروژهها را به سرانجام برسانیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پروژه در شهرک بزرگ سردار شهید سلیمانی اردبیل افزود: این شهرک بهعنوان یکی از بزرگترین سایتهای نهضت ملی مسکن کشور، از منابع قابلتوجهی برخوردار شده است؛ حدود چهار همت منابع مالی به وزارت نیرو تزریق شد که بخشی از آن سهم استان اردبیل بود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با برنامهریزیهای انجام شده مقرر شده تا پایان سال پنج هزار واحد مسکونی در استان اردبیل آماده و تحویل متقاضیان شود.
نبیان ادامه داد: در پروژههای نهضت ملی مسکن استان اردبیل، همکاران ما در حوزه آب و فاضلاب تأمین آب و اجرای شبکه فاضلاب را در دستور کار دارند؛ همچنین احداث فضاهای تجاری، مدرسه و مسجد نیز در برنامه اجرایی پروژه قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در شهرک ۸۲ هکتاری سردار شهید خراسانی اردبیل اظهار داشت: خوشبختانه عملیات آمادهسازی این شهرک در بخش خاکبرداری بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در مجموع ۲ هزار و ۳۶۴ واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در سال گذشته طی ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر زمین موردنیاز پروژهها جهت احداث واحدهای مسکونی در شهرک سردار شهید خراسانی اردبیل به انبوهسازان و پیمانکاران تحویل داده شد و اکنون شاهد پیشرفتهای بین ۲۳ تا ۶۰ درصد هستیم، طبق برنامهریزی انجامشده این پروژهها ظرف مدت دو سال تکمیل و به مردم تحویل داده خواهند شد.
نبیان در پایان به پیشرفت قابلتوجه در شهرکهای شهید سلیمانی و شهید خراسانی اشاره کرد و از همکاری دستگاههای استانی و ملی در پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن اردبیل قدردانی کرد.