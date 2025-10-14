امسال بیش از ۷۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در استان البرز اصلاح و توسعه یافت.

اصلاح و توسعه ۷۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به طول ۷۳ هزار و ۲۲۳ متر از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

حمید رضا نامداری گفت: از مجموع عملیات، ۲۶ هزار و ۵۸۳ متر توسعه شبکه، ۳۱ هزار و ۱۳۳ متر در قالب اصلاح شبکه توزیع و ۱۵ هزار و ۵۰۷ متر لوله گذاری برای توسعه خط انتقال سطح استان اجرا شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای مدیریت تنش آبی در سطح استان گفت: این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین در مناطق مختلف استان انجام شده است.