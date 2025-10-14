رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: به شهروندان توصیه می‌شود حتما در پرونده‌های خود از نظرات کارشناسان حقوقی خبره و وکلا استفاده کنند و چنانچه ادعا یا اسناد جدیدی در خصوص پرونده خود دارند موضوع را در جلسه دادگاه اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، دیدار‌های مردمی مدیران قضایی استان البرز در روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار شد و مدیران به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۴۳ مراجعه کننده رسیدگی کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: به همه مدیران استانی تاکید شده است در ملاقات‌های عمومی با رویکرد رفع مشکلات ارباب رجوع، پیگیری لازم را به عمل آورند و در هرحال موضوع را برای مراجعین تبیین کنند.

حسین فاضلی هریکندی گفت: تسریع و دقت در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافات ملکی، اعاده دادرسی، تصرف عدوانی، چک، جعل، اعسار، اختلافات خانوادگی و مهریه از عمده‌ترین موضوعات طرح شده بود.

یکی از مراجعان در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز آقایی بود که ادعا داشت به عنوان تضمین پرداخت طلب فرد دیگری، به عنوان معتمد رسیدی را بابت تضمین تسویه مبلغ طلب به طلبکار تحویل می‌دهد، اما طلبکار پس از عدم دریافت وجه طلب خود با دستکاری در رسید، مبلغ وجه را از ریال به تومان تبدیل کرده و دعوایی در محاکم استان علیه وی طرح می‌کند که منجر به محکومیت پرداخت وجه به همراه تاخیر تادیه می‌شود و از رئیس کل دادگستری استان البرز درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت ادعای خلاف شرع بین را داشت.





رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن مشاهده اوراق ادعایی این فرد مراجعه کننده و اخذ توضیحاتی در خصوص نحوه نگارش متن رسید و دفاعیات محکوم در دادگاه اضافه کرد: متاسفانه در این پرونده، محکوم در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ادعایی در خصوص تبدیل مبلغ رسید از ریال به تومان توسط دارنده رسید نداشته و درخواست بررسی یا اعلام نظر کارشناس رسمی در این خصوص نیز نکرده است و دادگاه‌های حقوقی فقط در جهتی ورود پیدا می‌کنند که ادعایی یا دفاعیاتی از جانب خوانده و خواهان طرح شده باشد.





وی ضمن صدور دستور بررسی ادعای طرح شده گفت: به شهروندان توصیه می‌شود حتما در پرونده‌های خود از نظرات کارشناسان حقوقی خبره و وکلا استفاده کنند و چنانچه ادعا یا اسناد جدیدی در خصوص پرونده خود دارند موضوع را در جلسه دادگاه اعلام کنند.