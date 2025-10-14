پخش زنده
پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی ساری رقم جدید سویا با نام «پرتو» را با فناوری هستهای تولید کردند که ۲۵ درصد عملکرد بیشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با استفاده از فناوری پرتوتابی هستهای، موفق به تولید رقم جدید سویا با عملکرد ۲۵ درصد بالاتر شدند که میتواند تحول چشمگیری در کشت این محصول استراتژیک در کشور ایجاد کند.
عارف، رئیس تیم تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: «پرتو» رقم جدیدی است که در طی یک مطالعه ۱۰ ساله به آن رسیدیم و بر پایه رقم نکادر اصلاح شده است که میزان محصولدهی آن ۲۵ درصد بیشتر از گونههای موجود است.
وی در تشریح فناوری به کار رفته افزود: پرتوتابی هستهای یک فناوری نوین در اصلاح نباتات است که با استفاده از پرتوهای یونیزه شده، جهشهای ژنتیکی هدفمند برای ایجاد تنوع در بذور گیاهان ایجاد میکند.
این محقق با بیان اینکه کشت سویا در کشور از ۱۰۰ هزار هکتار به کمتر از ۱۵ هزار هکتار کاهش یافته، تأکید کرد: با کشت گسترده این ارقام جدید، شاهد افزایش بهرهوری و سودآوری در بخش کشاورزی و همچنین تأمین نیازهای داخلی سویا خواهیم بود.
این دستاورد میتواند گامی مهم در جهت خودکفایی در تولید سویا به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشور باشد و وابستگی به واردات این محصول را کاهش دهد.
گزارش از حامد گلی