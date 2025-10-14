افزایش نگرانکننده موارد حیوانگزیدگی در یزد
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان از افزایش بیش از ۶۵۰۰ مورد حیوانگزیدگی در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: بیماری هاری در صورت بروز، صد درصد مرگبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد با اشاره به افزایش سالانه موارد حیوانگزیدگی در استان، بیماری هاری را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی دانست و خواستار خودداری شهروندان از غذا دادن به حیوانات بلاصاحب شد.
عباسی افزود: با افزایش موارد حیوانگزیدگی در استان یزد، نسبت به خطر گسترش بیماری هاری هشدار داد و بر لزوم همکاری شهروندان، شهرداریها و دستگاههای مسئول برای کنترل جمعیت حیوانات ولگرد و پیشگیری از این بیماری تأکید کرد.
وی با اشاره به رشد سالانه آمار حیوانگزیدگی در استان یزد گفت: بیماری هاری امروز به یکی از تهدیدهای جدی سلامت عمومی تبدیل شده است و هزینههای بسیار سنگینی را به سیستم بهداشت و درمان تحمیل میکند.»
عباسی افزود: «شهرداریها موظفند در کنار دانشگاه علوم پزشکی برای کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب اقدام کنند. عقیمسازی این حیوانات هزینهبر است، اما ضروری است تا از افزایش جمعیت آنها جلوگیری شود.»
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد با اشاره به افزایش رفتارهای ناآگاهانه برخی شهروندان تصریح کرد: متأسفانه در برخی پارکها و معابر شاهد غذا دادن به سگها و گربهها هستیم که موجب افزایش تجمع حیوانات و در نتیجه افزایش خطر گزش و انتقال بیماری میشود. اگر مردم بدانند که هاری بیماریای صد درصد مرگبار است، قطعاً از این کار خودداری خواهند کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: کنترل روند افزایش حیوان گزیدگی و بیماری هاری، نیازمند آموزش عمومی، فرهنگسازی، و همکاری شهرداریها در زمانبندی جمعآوری زبالهها و کنترل تغذیه حیوانات ولگرد است.»
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یزد نیز گفت: بیماری هاری یک بیماری ویروسی است که از حیوانات به انسان منتقل میشود و در صورت ابتلا، هیچ درمانی ندارد. اگر ویروس وارد سیستم عصبی مرکزی شود، مرگ فرد قطعی است.
دکتر مینوسپهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶ هزار و ۵۲۵ نفر در استان یزد دچار حیوانگزیدگی شدند، افزود: ۵۸ درصد این موارد مربوط به گربهها بوده است. همچنین متأسفانه در سال گذشته یک مورد فوت ناشی از هاری در شهرستان اشکذر داشتیم که مربوط به گزش شدید توسط سگ ولگرد بود.»
رئیس گروه بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان با بیان اینکه هاری تنها با گزش سگ و گربه نیست بلکه مواردی از جمله حیوان گزیدگی با اسب، بز، گوسفند و ... نیز گزارش شده است ادامه داد: هزینه درمان پیشگیری از هاری برای هر فرد گزیدهشده بهطور متوسط ۱۰ میلیون تومان است که تمام این خدمات بهصورت رایگان در ۲۲ مرکز درمان پیشگیری از هاری در استان ارائه میشود.
وی توصیه کرد: شهروندان از غذا دادن به حیوانات در پارکها و معابر خودداری کنند، زیرا تجمع حیوانات در اماکن عمومی خطر انتقال بیماری را بالا میبرد. همچنین افرادی که دچار گزش میشوند باید بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمان پیشگیری از هاری مراجعه کنند و شستوشوی زخم، تزریق سرم و واکسن را انجام دهند.»
دکتر مینو سپهر با تأکید بر نقش دامپزشکی و محیط زیست در واکسیناسیون حیوانات اظهار داشت: واکسیناسیون سگها مهمترین راه کنترل بیماری هاری است؛ کشورهایی که موفق به کنترل این بیماری شدهاند، تا ۷۰ درصد جمعیت سگها را علیه هاری واکسینه کردهاند.»
به طور کلی کارشناسان هشدار دادند که تداوم روند کنونی غذا دادن به حیوانات بلاصاحب و افزایش جمعیت آنها، خطر بروز موارد جدید بیماری هاری را تشدید میکند. آنها خواستار همکاری همگانی، اطلاعرسانی گسترده رسانهها، و واکسیناسیون حیوانات خانگی و گلهها شدند تا از بازگشت بیماریهای خطرناک و قابل پیشگیری جلوگیری شود.