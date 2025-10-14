پخش زنده
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان از واگذاری ۲ بنای تاریخی و فرهنگی استان سمنان به بخش خصوصی از طریق مزایده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهمن اخلاقی گفت: صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستبافت و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد ۲ بنای تاریخی و فرهنگی استان سمنان را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بهصورت قرارداد سرمایهگذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری مدت معین طی تشریفات مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار کند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: در این مزایده، از استان سمنان، خانه ابراهیمی با کاربری فرهنگیپذیرایی و خانه میر رحیمی با کاربری فرهنگی، پذیرایی و گردشگری در شهرستان دامغان واگذار میشود.
او با بیان اینکه با هدف شفافیت و عدالت محور بودن فرآیند تشریفات تمامی مزایدات و مناقصات صندوق توسعه و احیا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار میشود، گفت: بدین منظور تمام علاقهمندان به شرکت در مزایدات و مناقصات بناهای تاریخی و فرهنگی برای احراز هویت و ثبتنام در این سامانه، نیازمند دریافت امضای الکترونیک میباشند که نحوه دریافت و آموزشهای مربوطه در این سامانه اطلاعرسانی شده است.
اخلاقی با اشاره به اینکه اشخاصی که صلاحیتهای لازم را از نظر کمیته فنی و بازرگانی دارا بوده و بالاترین مبلغ اجارهبها را پیشنهاد کرده باشند، بهعنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد، اظهار کرد: برنده مزایده میتواند در دوره عملیات تکمیلی مرمت و آمادهسازی احیا با شرایط مندرج در متن قرارداد و با تائید و موافقت صندوق احیا از بخشهای تکمیل شده، بهرهبرداری و از منافع آن استفاده کند.