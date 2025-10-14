پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از کاهش ۱۰.۳ درصدی نرخ بیکاری در تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد کاظمنسب با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای فراهم سازی بستر اشتغالزایی و سرمایه گذاری بیان کرد: مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ۳۰ فرصت جدید استان در راستای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران انجام شد.
وی با اشاره به ثبت ۲۷ هزار نفر اشتغال جدید در سامانه تامین اجتماعی استان افزود: پیگیری رفع موانع و مشکلات طرحهای سرمایه گذاری و هدایت صحیح منابع مالی در راستای تکمیل طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا از جمله دیگر اقدامات در راستای رونق سرمایه گذاری در خوزستان بوده است.
کاظمنسب با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که حاکی از کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اما این رقم قانعکننده نیست و باید برای حل مشکل اشتغال جوانان تلاش مضاعف داشته باشیم.