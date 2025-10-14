پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کشاورزی کشور به بهانه کمبود آب نابود شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با هشدار درباره ترویج دیدگاهی که امنیت غذایی جامعه را تهدید میکند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کشاورزی به بهانه کمبود آب نابود شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش ملی نقش تامین مالی پایدار در امنیت غذایی که امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه تامین مالی پایدار یکی از ارکان تامین امنیت غذایی است، تصریح کرد: توجه به این موضوع نشانه عقلانیت و بلوغ حکمرانی است و در سند امنیت غذایی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از ابعاد تامین امنیت غذایی، موضوعات فرهنگی است، افزود: سند امنیت غذایی با مطالعات کارشناسی فراوان تهیه شده و باید بخشهای مختلف برای اجرای آن مطالبه گری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه تصریح کرد: دیدگاه تعطیلی کشاورزی و تکیه بر واردات به بهانه کمبود آب بسیار خطرناک است و امنیت غذایی را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه البته ما نمیگوییم که در همه محصولات باید خودکفا شویم، افزود: اینکه تلاش برای تولید و خودکفایی کنار گذاشته شده و نیازها از خارج تامین شود قطعا به حکمرانی امنیت غذایی آسیب میزند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر چنین دیدگاهی رواج یابد، به مراتب خطرناکتر از عرصههای نظامی و دفاعی خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به فداکاریهای روستائیان و عشایر در عرصههای مختلف کشور و نقش آفرینی آنها در دفاع از مرزها و امنیت غذایی، تصریح کرد: ما باید روستاها و مناطق عشایری را تقویت کنیم تا بتوانند خودشان نیازهایشان را رفع کنند.