مردم غزه با حضور پرشور مقابل بیمارستان ناصر در غزه از اسیران فلسطینی استقبال کردند.

استقبال پرشور مردم غزه از آزادگان مقابل بیمارستان ناصر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العالم، مردم فلسطین مدت‌ها منتظر این لحظه بودند؛ لحظه سرنوشت‌ساز آزادی اسیران فلسطینی در این میدان. تا لحظاتی دیگر ده‌ها اسیر فلسطینی پس از انجام معاینات پزشکی در بیمارستان ناصر از این میدان خارج خواهند شد.

نیرو‌های امنیتی حضور پررنگی در این میدان دارند خانواده‌ها و همراهانی هم که برای استقبال از فرزندانشان آمده‌اند، حضور گسترده‌ای دارند و شاید مدت‌ها در انتظار این روز بودند.

این اسیران همه دو سال در اسارت بودند. آنها خورشید را ندیدند هیچ اطلاعاتی از خانواده‌هایشان و عزیزانشان نداشتند. نمی‌دانستند چه کسی زنده مانده چه کسی مرده است چه کسانی باقی ماندند و چه کسانی رفته‌اند. همه مردم اینجا تلاش می‌کنند تا پش از معاینات پزشکی اسیرانی را ببینند که وارد بیمارستان ناصر شدند.

اشتیاق مردم برای دیدن اسیران و فرزندانشان بسیار است و یکدیگر را هل می‌دهند. همه ازادگانی که تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند از بیمارستان خارج شدند و نزد خانواده‌هایشان بازگشتند. همانطور که می‌بیند هزاران فلسطینی منتظر عزیزانشان هستند. اینها احساسات واقعی مردم در این مکان است. مردم منتظر اسیران بیشتری هستند که به بیمارستان ناصر و دیگر بیمارستان‌های غزه می‌رسند و با توجه به اوضاع فاجعه باری که اسیران در زندان‌های رژیم صهیونیستی داشتند باید همه آنها تحت معاینه پزشکی قرار بگیرند.