۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و بهروزرسانی سینمای شهرستان گلپایگان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان در نشست با اصحاب رسانه و هنرمندان گلپایگان گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای سینمای شهرستان گلپایگان برای تجهیز، بهسازی، فراهمسازی فضای مناسب برای اکران فیلمهای روز و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی به شهروندان هزینه میشود.
سید مهدی سیدین نیا افزود: این اعتبارات از منابع شهرستانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین و پیش بینی میشود تا پایان امسال عملیات بهسازی و تجهیز سینمای گلپایگان به پایان برسد.
وی گفت: سالن سینمای گلپایگان هم اکنون با ۲۹۴ صندلی ازجایگاه خاصی در پذیرش تماشاگردرغرب استان اصفهان برخوردار است.
علی اکبر رضایی فرماندار گلپایگان نیزگفت: در این نشست مشکلات حوزههای مختلف از جمله بیمه، مسائل مالی و نحوه فعالیت اصحاب رسانه و هنرمندان مطرح و برای حل این مشکلات تصمیم گیری شد.