پخش زنده
امروز: -
شورای راهبردی روابط خارجی در بیانیهای تصریح کرد: ملتهای جهان، رژیم صهیونیستی را خطری برای منطقه و جهان میدانند و فریب برنامههای تبلیغاتی ترامپ را نخواهند خورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه با تکریم قهرمانان فلسطینی و نیروهای مقاومت و تبریک پیروزی آنان بر رژیم صهیونیستی و حامیانش آمده است: آنچه در فلسطین اتفاق افتاد، تجسم پیروزی اراده بر سلاح، کشتار جمعی و نسل کشی بود که در نهایت حامیان غربی رژیم اشغالگر صهیونیستی، به ویژه آمریکا را که شریک همه جنایتهای آن رژیم است، مجبور به پذیرش شرایط حماس کرد.
شورای راهبردی روابط خارجی همچنین خاطرنشان کرد: دو سال مقاومت و تحمل حملههای ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم عادی نشان داد که این رژیم، ناتوان از تحقق اهدافش که نابودی حماس و مقاومت بود، اکنون بیش از هر زمانی در جهان منزوی و منفور است.
در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده است که آزادی کامل سرزمین فلسطین و تاسیس دولت مستقل فلسطینی، محقق شود.